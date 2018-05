Die Politik von Donald Trump mag in vielem irritierend sein. Im Umgang mit den Banken aber ist sie beispielhaft - auch für Deutschland.

Wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Finanzwirtschaft geht, müssen wir in diesen Tagen nach Amerika schauen. Was wir dort sehen, ist zwar häufig irritierend. "America first" als Leitmotiv einer protektionistischen Handelspolitik etwa wird auf Dauer allen schaden - auch der US-Wirtschaft. Zudem ist die Sprunghaftigkeit der derzeitigen US-amerikanischen Politik nicht unbedingt ein Empfehlungsschreiben für den Investitionsstandort.

Anders wird das Bild, wenn es um die Bankenbranche geht: Politische Entscheidungen der US-Administration, des Kongresses und der Aufsicht haben entscheidend dazu beigetragen, die Ertragskraft der US-Institute und damit den amerikanischen Bankenmarkt zu stärken. Das hat Rückwirkungen auf die Banken in Europa: Der Wettbewerb mit den amerikanischen Konkurrenten wird schärfer. Die europäischen Institute drohen weiter zurückzufallen und Geschäftsanteile zu verlieren.

Es sind vor allem drei Faktoren, von denen die amerikanischen Banken gegenwärtig profitieren: Die USA und Europa befinden sich in unterschiedlichen geldpolitischen Zyklen, der US-Kongress hat Ende 2017 eine große Steuerreform beschlossen, und regulative Erleichterungen befreien die amerikanischen Banken von einigem unnötigen Ballast.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihren geldpolitischen Expansionskurs noch immer nicht verlassen. Die Folgen sind dramatisch: Zinsmargen, mit denen amerikanische Banken heute operieren können, bleiben für europäische Institute bis auf Weiteres ein unerfüllbarer Traum. Mindestens genauso schwerwiegend ist, dass die EZB noch immer mit einem negativen Einlagenzins operiert. Der wirkt auf die Institute im Euro-Raum wie eine Sondersteuer, die sie jährlich ...

