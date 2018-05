Der grandiose Börsengang des Finanzdienstleisters AXA Equitable Holdings in dieser Woche wird nicht nur der größte in diesem Jahr sein, sondern auch der bisher größte in den letzten Jahren. Er liegt bei rund 3,5 Milliarden US-Dollar, dem Mittelwert des IPO-Kurses pro Aktie. Es war das größte Erstangebot seit dem Börsengang des chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba Group im Jahr 2014, das immer noch den neuen Größenrekord hält. Der Börsengang von Alibaba war ein voller Erfolg, und die Aktie des Unternehmens ist heutzutage sehr beliebt. Könnte die Zukunft der AXA als börsennotiertes Unternehmen genauso rosig sein? Die Details Im Rahmen des Börsengangs werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...