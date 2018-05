Das umstrittene Polizeiaufgabengesetz soll laut Bayerns Ministerpräsident so bleiben wie es ist - an der Umsetzung will man aber ansetzen.

Ungeachtet anhaltender Kritik sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) keinen Anlass für Änderungen am geplanten, umstrittenen Polizeiaufgabengesetz. Er will aber zum einen eine breite Informationsoffensive über die neuen Regelungen starten und zum anderen eine Kommission einberufen, die die Umsetzung des Gesetzes kritisch begleiten und überprüfen soll.

Dieser sollen Datenschützer, Verfassungsrechtler und "Polizeipraktiker" angehören. Das kündigte Söder am Samstag vor einer CSU-Klausur in München an. Die Grünen kritisierten umgehend, Söder verteile "Beruhigungspillen".

Das Gesetz ist im Freistaat hoch umstritten. Zentraler Kritikpunkt ist, dass bei einer Vielzahl polizeilicher Befugnisse die Eingriffsschwelle deutlich abgesenkt wird. Viele Maßnahmen, etwa weitergehende DNA-Untersuchungen oder Online-Durchsuchungen, sollen Beamte nun schon bei einer "drohenden Gefahr" und nicht erst bei einer konkreten Gefahr angewendet werden können.

Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...