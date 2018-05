Der Iran will das Atomabkommen auch ohne die USA aufrechterhalten. Dazu reist Außenminister Sarif nun in alle übrigen Unterzeichnerländer.

Der iranische Außenminister Dschawad Sarif bricht am Samstag zu einer Reise in mehrere Hauptstädte in Asien und Europa auf, um die Chancen für einen Erhalt des Atomabkommens nach dem Ausstieg der USA auszuloten. Zunächst fliegt Sarif nach Peking, am Montag wird er in Moskau erwartet. Ein Treffen mit den Außenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens sowie der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini ist am Dienstag in Brüssel geplant.

Alle fünf Staaten, mit deren Außenministern Sarif zusammenkommt, zählen neben den USA zu den Unterzeichnern des Atomabkommens von 2015. Der Iran will die über zwölf Jahre hinweg ausgehandelte Vereinbarung auch ohne die USA aufrechterhalten, wenn es den verbleibenden Unterzeichnern gelingt, das Land vor schweren wirtschaftlichen Auswirkungen ...

