Beim Bundesparteitag betont die FDP ihre Europaverbundenheit. Doch der Abbruch der Jamaika-Verhandlungen schwebt immer noch über allem.

Es ist ein starker Einstieg für den Bundesparteitag der FDP. Dynamische Musik dröhnt durch die Hallen des ehemaligen Dresdner Bahnhofs in Berlin. "Europa. Welcome back", steht dort in großen Buchstaben auf dem riesigen Bildschirm. Bilder von europäischen Hauptstädten wechseln sich ab, Ministerpräsidenten der deutschen Nachbarländer gratulieren den Liberalen per Videobotschaft zum Wiedereinzug in den Bundestag. "Jetzt schlägt die Stunde Europas", ruft Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die den Bundesparteitag an diesem Samstag eröffnet.

Es ist das erste große Zusammentreffen der Delegierten nach dem Wiedereinzug in den Bundestag. Es ist aber auch das erste große Treffen nach der Absage der FDP an eine Beteiligung an der Bundesregierung.

FDP-Chef Christian Lindner muss den Spagat schaffen. Der Abbruch der Jamaika-Verhandlungen schmerzt viele in und außerhalb des Saales noch immer, das wird im Laufe des Tages auch in den Reden der Delegierten deutlich. Viele Unterstützer der Partei verstehen nicht, warum die FDP sich nicht an einem Regierungsbündnis mit der Union und den Grünen auf Bundesebene beteiligt hat. Einer sagt, man müsse sich dafür beim Wähler entschuldigen.

Lindner muss beim Bundesparteitag auf diese Kritik eingehen, gleichzeitig aber seine Partei auf die anstrengenden Jahre vorbereiten, die nun vor der FDP in der Oppositionsrolle liegen. Er beginnt seine Rede mit einem flammenden Appell für Europa. Die Partei hatte sich nicht nur wegen ihrer harten Position zum Euro-Rettungsschirm ESM den Ruf einer europafeindlichen Partei eingehandelt.

Linder beschreibt die Krisen in der Welt: der Konflikt in Syrien, die Kündigung des Iran-Abkommens, die neue Rolle der USA in der Weltpolitik. Jede mögliche Antwort auf diese Krisen beginne mit einem Wort: "Und das heißt Europa", ruft Lindner. Die Delegierten applaudieren zustimmend.

Dann kritisiert der FDP-Chef die Absage von Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer Beteiligung an einem Militäreinsatz in Syrien als Reaktion auf die mutmaßlichen Giftgasangriffe von Assad. "Das war nicht nur eine protokollarische Ohrfeige, das war der Beleg dafür, dass Europa auf der politischen Weltbühne nicht mit einer Stimme spricht", sagt Lindner. Das könne nicht so bleiben, Europa brauche wieder eine Stimme. "Dieser ...

