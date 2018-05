Früher ging es auf Festivals um Musik. Heute bieten sie Influencern und Werbern eine Bühne - im Auftrag von Unternehmen wie Melitta.

Normalerweise verirren sich nur ein paar Wandertouristen hierher, zu abgelegen ist der Ort, zu sandig sind die Böden. Einmal im Jahr allerdings ist es mit der Ruhe im kalifornischen Indio vorbei. Dann wummern Basswellen durch das 88.000-Einwohner-Städtchen, und funkelnde Lichtinstallationen lassen nachts die Sterne am Himmel verblassen.

Mehr als 100.000 Besucher strömten Mitte April wieder zum Coachella-Festival, um Popstars wie Beyoncé oder den Rapper Eminem zu feiern. Und 100.000 Kunden. Denn abseits der Bühne hat sich das Musikspektakel längst auch zur Bühne für Prominente und Promoter entwickelt. Modedesigner rüsten sogenannte It-Girls wie Kourtney Kardashian, die berühmt sind für ihr Berühmtsein, mit neuen Kollektionen aus, weil Magazine weltweit die besten Coachella-Outfits küren. Und Unternehmen wie BMW lassen Influencer, die auf YouTube oder Instagram so unterkomplex wie zielgruppenorientiert Produkte bewerben, in bunt bemalten Autos vorfahren. Kaum ein Besucher, der dort nicht bloggt, twittert, postet - und das gerade Angesagte als das gerade Angesagte zirkulieren lässt. Eine Milliarde Abrufe verzeichnete das Festival 2017 allein über Instagram.

Coachella steht doch stellvertretend für einen Trend: Die Festivalbranche wächst - und lockt Unternehmen an, die Coolness annoncieren und ihre Produkte emotional aufladen wollen. Beim britischen Glastonbury-Festival, das 1970 aus der Hippie-Bewegung hervorging, stiefeln heute Models wie Kate Moss oder Moderatorin Alexa Chung mit Gummistiefeln der Marke Hunters durch den Dreck, andernorts richten Unternehmen wie der E-Commerce-Händler Revolve bereits ihre eigenen Minifestivals aus.

In Deutschland hat sich die Zahl der Festivals nach Angaben des Deutschen Musikinformationszentrums seit 1993 fast vervierfacht, auf inzwischen mehr als 500 pro Jahr. Außerdem setzten die Veranstalter statt auf Hardrock-Höllen und Techno-Taumel zunehmend auf Pop und Elektro - also auf Musikstile, die massentauglich sind. Ein Festival sei für viele Besucher "wie ein Kurzurlaub", sagt Mike Kucksdorf, Chef der Agentur Festivalfire, die Unternehmen als Werbepartner vermittelt:"Dadurch werden Marken dort in aller Regel positiv wahrgenommen." Und deshalb wollen auch in Deutschland ein paar Mittelständler ihren vermeintlich biederen Marken ein Happening-Refresh ...

