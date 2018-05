Bürgergeld statt Hartz IV, Midlife-BaföG statt bedingungslosem Grundeinkommen. Noch sind das nur Schlagworte, aber immerhin erste Ideen, wie sich die FDP in der Opposition Gehör verschaffen kann.

Es ist viel geschrieben worden im Vorfeld dieses FDP-Bundesparteitags am Samstag in Berlin. Die Themen der FDP seien auserzählt, kommentierten die einen. Die Partei müsste jetzt zeigen, welche Art von Opposition sie im Bundestag sein wolle, analysierten die anderen. Der Streit um den richtigen Umgang mit Russland, so war auch zu lesen, beschädige zudem das Verhältnis von Christian Lindner und Wolfgang Kubicki.

Alles übertrieben, hatte Lindner stets beteuert und einen "Arbeitsparteitag" angekündigt. Einen mit inhaltlichen Debatten, mit 80 Anträgen und 156 Änderungsanträgen, und einem schmissigen Slogan, der all das zusammenbindet: Innovation Nation. Und doch ist es bei solchen Parteitagen ja immer so: Am Ende zählt nur die Rede des Vorsitzenden.

Entsprechend voll war der Saal, als Lindner ans Rednerpult trat, entsprechend schnell war er wieder leer, als der begeisterte Applaus der Delegierten verklang. In den eineinhalb Stunden dazwischen nutzte Lindner seine Chance, der Partei einige Leitlinien mitzugeben, die über den Parteitag hinaus Bestand haben können. Im Ton oft mitreißend, insgesamt allerdings deutlich zu lang, ließ Lindner kein aktuelles Thema aus. Immer nach dem Motto: Nach der Erneuerung der FDP ist vor der Erneuerung der FDP.

