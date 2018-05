Keine 600 Punkte trennen den Dax noch von seinem Allzeithoch. Nach Ansicht von Experten wird der Abstand schon bald weiter schrumpfen.

Experten attestieren den hiesigen Aktienmärkten gute Chancen auf weitere Kursgewinne im Wonnemonat Mai, nachdem der Dax das siebte Wochenplus in Folge eingefahren hat. Falls sich die Stimmung weiter aufhellt, sollte die Erholungsbewegung am deutschen Aktienmarkt dank attraktiver Bewertungen weiter voranschreiten, erwarten etwa die Analysten der DZ Bank. Auch europaweit zeigen sich nach Einschätzung der Fachleute die Fundamentaldaten zunächst weiterhin positiv.

Zwar mahne das altbekannte Börsensprichwort "Sell in May and go away" zur Vorsicht, sagt Igor de Maack, Fondsmanager der französischen Vermögensverwaltungsgesellschaft DNCA. Doch diesmal scheinen Anleger optimistischer in die Zukunft zu schauen und eher nach der Devise "Buy in May and sail away" zu handeln.

Auch Thomas Romig, Geschäftsführer des Vermögensverwalters Assenagon, zeigt sich optimistisch - und nennt die jüngste Euro-Abwertung als maßgeblichen Grund: "Wenn der Dollar stark bleibt, rechnen wir bis zum Sommer mit Dax-Gewinnen von zwei bis vier Prozent."

Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt mit rund 1,19 Dollar nur knapp über ihrem Viereinhalb-Monats-Tief und macht damit Waren hiesiger Firmen auf dem Weltmarkt attraktiver. In den vergangenen Wochen hat der Euro um gut fünf US-Cent abgewertet.

Technische Analysten sind nach dem jüngsten Kursschub am Aktienmarkt ebenfalls zuversichtlich gestimmt: Die längerfristigen Aussichten für den deutschen Leitindex seien inzwischen wieder positiv, meinen etwa die Experten des Börsenstatistik-Magazins "Indexradar". Bereits nachdem der Dax Anfang des Monats zurück über seinen 200-Tage-Durchschnittspreis geklettert sei, habe er ein erstes Kaufsignal geliefert.

Und nachdem das Marktbarometer nun auch über der 12.840er-Marke ins Wochenende gegangen ist, signalisiere es eine "klare Übermacht" auf der Käuferseite. Vor den Hochpunkten um 13.500/13.525 Punkten seien keine Barrieren mehr in Sicht. Behalten die Experten Recht, dürfte der Dax sein bisheriges Allzeithoch bei knapp 13.600 Zählern schon bald ins Visier nehmen.

Vor allem auf die vermehrten politischen Krisenherde reagieren Europas Aktienanleger nach Einschätzung von Experten weiterhin überwiegend gelassen. Selbst angesichts drohender US-Sanktionen für Unternehmen mit Geschäftsverbindungen zum Iran und der Aussicht auf eine populistische Regierung in Italien kam es nicht zu größeren Verlusten.

Optimisten setzen auf eine Verhandlungslösung in dem Streit um das von den USA aufgekündigte Atomabkommen mit dem Iran. "Es gibt eine Übergangsfrist, bis die Sanktionen greifen", betonte Anlagestratege Benjamin Schroeder von der ING-Bank. Bis dahin könne es zu einer Einigung kommen.

"Noch perlt die politische Unsicherheit an den Märkten ab - doch die Luft wird dünner", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Denn die Weltwirtschaft wachse zwar noch solide, ihren Zenit habe sie aber überschritten. Wichtig seien daher jetzt gute Konjunkturdaten. Und davon steht in den nächsten Handelstagen eine ganze Reihe an.

Den Anfang werden am Montag Japans Produzentenpreise machen. Investoren warten zudem auf die Zahlen zum deutschen und europäischen Wirtschaftswachstum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...