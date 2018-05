Trumps Austritt aus dem Iran-Abkommen hat zu erheblichen politischen Spannungen geführt. Dennoch ist das deutsch-amerikanische Bündnis stabil, meint Richard Grenell.

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, rechnet nicht mit einem grundlegenden Zerwürfnis zwischen Europa und den USA in der Iran-Frage. Es gebe Zeiten, in denen man sich etwa mit Deutschland nicht einig sei, gab Grenell in einem am Samstag gesendeten Interview des US-Senders MSNBC zu bedenken. Und das Atomabkommen mit dem Iran gehöre dazu. "Aber grundsätzlich sind wir exakt auf derselben Seite", betonte er.

Es sei sehr ermutigend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...