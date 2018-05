Die Diskussion mit einem AfD-Politiker war schon vorher umstritten und lief dann äußerst turbulent ab. Es gab lautstarke Verwerfungen im Publikum.

Wortgefechte, laute Zwischenrufe und sogar eine Unterbrechung: Beim Katholikentag in Münster ist am Samstag eine Podiumsdiskussion mit einem AfD-Politiker teilweise aus dem Ruder gelaufen. Bereits bei der Vorstellung des AfD-Bundestagsabgeordneten Volker Münz durch einen Einspielfilm rannten Aktivisten in der Messehalle zur Bühne und hielten ein Plakat hoch mit der Aufschrift "Suche Frieden - nicht die AfD - für eine antifaschistische Kirche".

Der Moderator bat die Demonstranten, den Raum zu verlassen oder die Veranstaltung auf ihren Plätzen zu verfolgen. Erst wenig später konnte die Diskussionsrunde fortgesetzt werden.

Insgesamt herrschte bei der schon vorher umstrittenen Veranstaltung - der einzigen offiziellen mit einem AfD-Politiker beim 101. Katholikentag - eine äußerst angespannte Atmosphäre. Immer wieder wurden einige der sechs Politiker oder Moderator Thomas Arnold aus Dresden auf der Bühne von Zwischenrufen unterbrochen.

Vertreter von Union, SPD, Grünen, Linken und FDP arbeiteten sich bei der Diskussionsrunde zum Thema "Kirche und Religion in Staat und Gesellschaft" größtenteils an AfD-Positionen und Münz ab, der mit umstrittenen Aussagen ...

