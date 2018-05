Das Unternehmen exklusiver Privatclubs will global weiter expandieren. Dabei erwägt es ein öffentliches Aktienangebot, um die Pläne zu finanzieren.

Von New York über Berlin bis nach Istanbul: Soho House ist weltweit bekannt für seine hochmodernen Privatclubs. Momentan befinden sich 27.000 Anwärter auf einer Warteliste, um eine der heißbegehrten Mitgliedschaften zu ergattern.

Soho House wurde im Jahr 1995 in der britischen Hauptstadt London gegründet. Seitdem wurden 18 weitere Standorte auf der ganzen Welt eröffnet. Das 20. Haus soll noch in diesem Jahr im New Yorker Stadtteil Brooklyn eröffnet werden. Mittlerweile hat die Kette 71.000 Mitglieder weltweit, die 1050 bis 3200 Dollar (880 bis 2680 Euro) pro Jahr für den Zugang zum Club und dessen angesagte Events zahlen.

Doch jetzt zielt das Unternehmen auf eine ehrgeizige Expansion ab. Soho House will bis zu fünf neue Clubs jedes Jahr in Metropolen rund um den Globus eröffnen, berichtet das "Wall Street Journal". Neue Standorte in Planung sind unter anderem Amsterdam, Hongkong und Mumbai. Das Unternehmen erwägt ein öffentliches Aktienangebot in den USA, um diese Expansion zu finanzieren, sagte Gründer und CEO Nick Jones dem US-Blatt.

