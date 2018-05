Bei Q2-Bericht kündigte Apple (WKN:865985) eine Erhöhung der Quartalsdividende an, die die Reihe an wachsenden Dividenden des Unternehmens Apple fortsetzt und die Attraktivität der Aktie als Dividendenanlage stärkt. Darüber hinaus sieht es so aus, als ob das Geschäft von Apple auch in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. Hier ist ein Blick auf Apples jüngsten Schritt - und das starke Unternehmen dahinter. Apples bisher größte Dividendenerhöhung Am 1. Mai gab Apple bekannt, dass man die vierteljährliche Dividende um 16 % von 0,63 Dollar auf 0,73 Dollar erhöht. Auf Jahresbasis bedeutet dies einen Anstieg von 2,52 Dollar auf 2,92 Dollar, was ...

