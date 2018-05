Schreckens-Szene in einem Ausgehviertel: Im Zentrum von Paris geht ein Mann mit einem Messer auf mehrere Menschen los. Nun ermitteln Anti-Terror-Experten.

Einmal mehr hat der Terror die französische Hauptstadt heimgesucht: Nur rund 300 Meter von der Opéra Garnier entfernt hat am Samstagabend ein Mann, der angeblich dem "Islamischen Staat" angehörte, in Paris einen Menschen getötet und mehrere verletzt.

Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft von Paris hat die Ermittlungen über den Anschlag im 2. Pariser Arrondissement übernommen. Die Nachrichtenagentur "Amaq" der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte in der Nacht geschrieben, der Täter sei "ein Soldat des IS" gewesen.

Die Polizei konnte den Täter noch in der Nacht identifizieren. Der junge Mann sei 1997 in der Teilrepublik Tschetschenien im russischen Nordkaukasus geboren worden, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Ermittler hätten seine Eltern am Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen. Der Terrorverdächtige hatte am Samstagabend in der Pariser Innenstadt Menschen mit einem Messer angegriffen und dabei einen 29 Jahre alten Passanten getötet. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte die Bluttat für sich reklamiert.

Die ...

