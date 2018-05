Emmanuel Macron setzt wichtige wirtschaftspolitische Reformen durch und macht Frankreich fit für das 21. Jahrhundert. Doch zum einjährigen Amtsjubiläum schwindet sein Rückhalt in der Bevölkerung.

Emmanuel Macron hat außenpolitisch das, was man einen Lauf nennt. Mitte April beteiligte sich Frankreich an einem Militärschlag gegen Syrien, bei dem offenbar keine Menschen getötet wurden. Dann weilte der französische Präsident mehrere Tage vergnügt bei US-Präsident Donald Trump in Washington. Und an diesem Donnerstag ließ er sich bei der Verleihung des Karlspreises in Aachen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für sein europapolitisches Engagement loben.

Doch während der jungenhafte Dynamiker in aller Welt zu glänzen vermag, ist die Lage daheim für ihn mittlerweile alles andere als angenehm. Die Eisenbahner der staatlichen SNCF streiken seit Wochen, die Mitarbeiter der Air France haben gerade erst einen Kompromiss zur Lösung des Tarifkonflikts abgelehnt und damit ihren Chef zum Rücktritt getrieben - und auch andere Berufsgruppen schließen sich dem organisierten Unmut in Frankreich immer mal wieder an. Zuletzt protestierten in Paris Zehntausende gegen Macrons Reformpolitik.

Und selbst wenn es sich dabei nur um die vermeintlich Unverbesserlichen handelte, um altlinke Gewerkschafter und Globalisierungsgegner, die hinter allen Reformen den Teufel des Neoliberalismus am Werk sehen und eifersüchtig ihre Besitzstände verteidigen; selbst wenn es Macron am Ende gelänge, die kollektive Résistance gegen Veränderungen zu brechen: Der Zauber des Anfangs, den er weckte, die Begeisterung zumindest eines Teils der Franzosen für einen Modernitätsschub, die ihn ins Amt trug, ist längst dahin.

Macrons Wahlkampf bestand im Kern aus dem Versprechen, Frankreich für das 21. Jahrhundert fit zu machen, sein Land mit Zuversicht zu beschenken, ihm den nationalen Stolz zurückzugeben, es aber zugleich wieder zum Antreiber der europäischen Integration zu machen. Und Macron hielt, was er versprach, seit er vor einem Jahr ins Amt kam: Er lockerte den Kündigungsschutz und senkte die Steuern. Er will Gründern den Weg freiräumen und stößt viele weitere Vorhaben an, etwa im Bereich der beruflichen Bildung.

Wenn aber Macron nur das tut, wofür er gewählt wurde, warum schwindet dann sein Rückhalt in der Bevölkerung? Eine Antwort lautet: Weil sein Rückhalt in Frankreich nie so groß war, wie seine präsidiale Macht und fürstliche Selbstrepräsentation es vermuten lassen. Zwar erzielte Macron in der Stichwahl zwei Drittel der Stimmen. Aber viele votierten weniger für ihn und eher gegen die Rechtsradikale Marine Le Pen. Auch eroberte seine Partei La République en Marche bei den Parlamentswahlen nur dank des komplizierten Wahlrechts mehr als 60 Prozent der Sitze - mit weniger als 30 Prozent der Stimmen und bei einer Wahlbeteiligung von unter 50 Prozent.

Entsprechend überschaubar war die Legitimation von Macrons Reformpolitik von Anfang an. Und entsprechend rückläufig ist die Popularität des Präsidenten, seit den Franzosen klar wurde, dass er es wirklich ernst meint. Das war in der Vergangenheit fast nie der Fall gewesen, egal, aus welchem Lager die Präsidenten kamen.

Umso mehr sieht Claire Demesmay, Frankreichexpertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, die deutsche Politik nun in der Pflicht: "Nicht immer ist in Berlin klar, welch großes Risiko Macron mit seiner gewollten Transformation eingeht." Die Rückgewinnung einer französischen Führungsrolle auf europäischer Ebene sei der Preis dafür, dass er zugleich den Umbau von Arbeitsmarkt, ...

