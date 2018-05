Die Zusammenkunft von Donald Trump und Kim Jong-Un dürfte das bedeutendste Treffen des Jahres werden. Singapur ist dafür der perfekte Gastgeber.

Europa wäre für die veralteten Flugzeuge Nordkoreas zu weit weg gewesen. Die "demilitarisierte Zone" hätte als zu großes Entgegenkommen gegenüber dem Diktator ausgelegt werden können. Mit Singapur dagegen können beide Seiten gut leben. Mit internationalen Gipfel-Treffen hat der Stadtstaat bereits jede Menge Erfahrung. Die Sicherheitslage könnte kaum besser sein. Auch größere Proteste der einen oder anderen Art sind nahezu ausgeschlossen.

Die asiatische Metropole sei "ein großartiger Standort" für den Anlass, sagt Tom Plant, Experte für Sicherheitspolitik am Royal United Services Institute in London. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un werde sich dort "nicht auf feindlichem Gebiet" befinden, sondern in einem Land, zu dem sein Regime seit Jahren diplomatische Beziehungen pflege. "Trotzdem wird es für ihn kein Heimspiel." Und das wiederum dürfte für Washington eine wichtige Voraussetzung gewesen sein.

Per Twitter gab US-Präsident Donald Trump am Donnerstag bekannt, dass das historische Treffen zwischen ihm und Kim am 12. Juni in Singapur stattfinden werde. Rückblickend erscheint die Wahl geradezu naheliegend. Der Stadtstaat zählt zu den wichtigsten Verbündeten der USA in der Region. Gleichzeitig hat auch Nordkorea inmitten des dortigen Bankenviertels eine Botschaft, die vor Ort in die Vorbereitungen eingebunden werden kann.

Was auch nicht zu unterschätzen ist: Singapur gilt als eines der stabilsten Länder überhaupt. Seit der Unabhängigkeit im Jahr 1965 sorgt ein Einparteiensystem ...

