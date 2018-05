Wie umgehen mit der AfD? Die CSU erklärt die Rechtspopulisten in einem Papier zum Feind. Andere Unionspolitiker schließen Koalitionen mit ihr nicht aus.

In der Union ist eine Debatte über den Umgang mit der AfD entbrannt. Anlass ist ein Strategiepapier, das CSU-Generalsekretär Markus Blume am Samstag auf einer Vorstandsklausur in München vorgelegt hat.

"Die AfD ist ein Feind von allem, für das Bayern steht" und "Brauner Schmutz hat in Bayern nichts verloren!", heißt es dort unter anderem.

Der konservative Berliner Kreis in der Union will der Anti-AfD-Strategie der CSU nicht folgen. Dort wird der Ausgrenzungskurs in erster Linie als wahltaktisch bedingt gesehen und weniger als ein Konzept, das von anderen CDU-Landesverbänden übernommen werden sollte.

Die CSU sei "immer schon klarer in ihrer Aussprache und ihren Aussagen" gewesen, sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete und Sprecherin des Berliner Kreises, Sylvia Pantel, dem Handelsblatt. "Sie hat die Chance eine absolute Mehrheit zu erlangen, deshalb grenzt sie sich klar von allen anderen Parteien ab."

Die Union habe aber in Deutschland unterschiedliche Landesverbände mit unterschiedlichen Koalitionspartnern. "Es hängt immer an den Akteuren vor Ort, mit wem koaliert wird", fügte Pantel hinzu. "Deshalb hüte ich mich vor Bewertungen von außen und mache keine generelle Aussage zu Koalitionen oder den Umgang mit anderen Parteien der verschiedenen Landesverbände."

Auf die Frage, ob das bedeute, dass sie Koalitionen mit der AfD nicht ausschließe, antwortete Pantel: "Ich für mich schon, aber ich maße mir nicht an, ...

