Unter Investoren in Europa macht sich Ernüchterung breit. Viele Börsenneulinge in Deutschland notieren unter Ausgabepreis, und bislang wurden bereits mehr als ein Dutzend Börsengänge abgesagt.

Die Euphorie ist verflogen: Der Wissenschaftsverlag Springer Nature hat seinen milliardenschweren Börsengang in letzter Minute abgesagt. Und nur wenige Börsenneulinge, die es auf das Parkett geschafft haben, bereiteten den Anlegern bislang Freude. "Die durchwachsene Entwicklung der Aktienmärkte, die Zunahme der Kursschwankungen und das maue Abschneiden der Börsenneulinge haben zu einem äußerst selektiven IPO-Markt geführt", sagt Christoph Stanger von der Investmentbank Goldman Sachs.

Springer Nature war keineswegs ein Einzelfall. In der Schweiz scheiterten die milliardenschweren Initial Public Offerings (IPO) des Flugzeugabfertigers Swissport und der Bordverpflegungsfirma Gategroup, in Amsterdam begrub der Mineralkonzern Varo Energy seine Börsenpläne.

"Der Markt ist übersättigt", konstatiert ein mit dem Springer-Nature-Börsengang vertrauter Investmentbanker. So viele Unternehmen wie kaum zuvor streben an die Börse, die Anleger haben genug Auswahl, bei wem sie zugreifen. "Die Investoren verlangen höhere Abschläge, um zu zeichnen, doch die Verkäufer sind dazu nicht bereit." So war es beispielsweise bei Springer Nature. Nach Reuters-Daten wurden in Europa in diesem Jahr mindestens 14 Börsengänge abgesagt.

Mehr als 50 Unternehmen schafften es aufs Parkett, doch viele machten keine großen Sprünge. Die Kurse der seit Jahresbeginn in Europa an die Börse gegangenen Unternehmen stiegen Investmentbankern zufolge im Schnitt um zwei Prozent ...

