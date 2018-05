FBI-Dokumente sollen VW-Konzernchef Herbert Diess belasten. Der Manager soll Aktionäre zu spät über die Kosten des Dieselskandals informiert haben.

In der Dieselkrise galt VW-Konzernchef Herbert Diess bislang als unbelastet. Doch neue FBI-Dokumente rücken den Manager ins Zwielicht, berichtet die "Bild am Sonntag". Diess - so der Verdacht - könnte den Anlegern die wahre Dimension des Dieselskandals verschwiegen und sich damit der Marktmanipulation schuldig gemacht haben.

Ein internes VW-Dokument soll das Vergehen von Diess belegen. Es stammt aus der Zeit bevor der ...

