Am Montag verlegen die USA offiziell ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Zwei Parteien sind davon begeistert, der Rest der Welt erzürnt.

Es ist ein ganz besonderes Geschenk, das US-Präsident Donald Trump seinem engsten Verbündeten im Nahen Osten macht. Pünktlich zum 70. Jahrestag der Gründung des Staates Israel verlegt die amerikanische Regierung ihre Botschaft offiziell von Tel Aviv nach Jerusalem - und erfüllt der israelischen Regierung damit einen lange gehegten Wunsch.

Zugesagt war der Umzug schon lange. Bereits in den 1990er-Jahren verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz, das die Regierung zu dem Schritt aufforderte. Trotzdem schoben alle US-Präsidenten seitdem die Verlegung immer weiter hinaus. Aus Sicherheitsgründen, hieß es offiziell.

Tatsächlich wollten sie jedoch vor allem nicht eines der wichtigsten Druckmittel aus der Hand geben, bevor eine Lösung des langjährigen Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern nicht absehbar war. Die Verlegung der Botschaft und damit die Anerkennung Jerusalems als israelische Hauptstadt sollte ein mögliches Verhandlungsangebot sein, um in anderen Bereichen Zugeständnisse von der israelischen Seite einzufordern.

Trump verabschiedete sich nun von dieser Strategie. "Wir haben diese Entscheidung gefällt, weil sie im besten Interesse der Vereinigten Staaten ist", sagt David Friedman, US-Botschafter in Israel. Man habe von der israelischen Regierung im Gegenzug nichts bekommen.

Für Friedmans Alltag wird sich durch die Verlegung am Montag zunächst kaum etwas verändern. Die neue Botschaft wird in einem Teil des bisherigen US-Konsulats in Jerusalem eröffnet. 50 bis 60 Mitarbeiter werden dort künftig Dienst verrichten, der Rest bleibt vorerst in Tel Aviv. Dort arbeiten derzeit insgesamt 900 Menschen.

Zwar läuft derzeit die Suche nach einem Standort für eine permanente große Botschaft, bis diese jedoch errichtet ist, wird es noch Jahre dauern. Der Botschafter stellt sich deshalb schon auf längeres Pendeln ein. Schon jetzt fährt er regelmäßig von Tel Aviv nach Jerusalem und wieder zurück. Der größte Unterschied werde sein, "dass ich Besprechungen ab sofort in meinem Büro abhalten kann und dafür nicht ...

