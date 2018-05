Die Gewerkschaften sorgen sich wegen der Arbeitsbedingungen von Millionen Beschäftigten im Digitalen Gewerbe. Die Politik soll besser durchgreifen.

Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann fordert von der Bundesregierung bessere Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer in der digitalen Arbeitswelt. "Noch hat die Politik keine ausreichenden Antworten auf die Veränderungen durch die Digitalisierung gefunden", sagte Hoffmann zum Start des Bundeskongresses des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) an diesem Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "So weigern sich aufs Internet basierende Plattformen, ihre Rolle als Arbeitgeber anzunehmen", sagte Hoffmann. "Das betrifft Millionen Menschen."

Auf dem 21. DGB-Bundeskongress bestimmen 400 Delegierte den Kurs des Gewerkschaftsbundes in den kommenden vier Jahren. Das "Parlament der Arbeit" startet mit Reden von Hoffmann, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD).

"Wir wollen den Diskurs über die Arbeit der Zukunft fortsetzen", so Hoffmann. "Wir gestalten die Arbeit der Zukunft ...

