Köln (ots) - Mit neuer Anfangszeit um 20.15 Uhr und erstmals über eine Länge zwei Stunden blickt das "Team Wallraff" in seiner neuesten Enthüllungs-Ausgabe hinter die Kulissen der Urlaubsindustrie. Über einen Zeitraum von knapp einem Jahr haben Reporter in undercover in Hotelanlagen recherchiert. Ihre Ergebnisse sind mitunter haarsträubend und lassen erahnen, wie rücksichtslos die Branche teilweise vorgeht, um auf Kosten der Urlauber Profit zu machen: Völlig überbewertete 4-Sterne-Anlagen mit verdreckten Zimmern, minderwertigen Speisen und vermüllten Stränden; Reiseleiter, die Gäste-Beschwerden am liebsten abwimmeln; Überbuchungen, die sich für alle Beteiligten rechnen - mit Ausnahme der betroffenen Touristen.



Unter dem Titel "Pauschalurlaub - Ärger inklusive" dokumentiert "Team Wallraff - Reporter undercover" am Montag, wie sich für Pauschaltouristen das gebuchte Reiseparadies oft als Reinfall mit Pool und Palmen entpuppt. Enthüllungsjournalist Günter Wallraff trifft dazu auch Betroffene, die üble Erfahrungen im Urlaub gemacht haben. Ein Paar erzählt ihm, wie schwer es ist, im Nachhinein Schadensersatz geltend zu machen. Beraten wird das "Team Wallraff" in dieser Ausgabe von Mikka Bender, einem Experten für Pauschalreisen und von Ralf Benkö. Der erfahrene RTL-Reisereporter benennt die Tricks in der Reisebranche und gibt Tipps, wie man seine Rechte als Urlauber am besten geltend machen kann.



