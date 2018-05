Wer Kunst der Vergessenheit entreißen oder Meisterwerke buchstäblich anreichern will, muss gut von ihr zu erzählen wissen.

Leo Putz war kein Avantgardist und Großmeister, und er gehört gewiss nicht zu den Malern der klassischen Moderne, mit deren Namen Käufer auf dem Auktionsmarkt wilde Spekulationsfantasien verbinden. Der Tiroler Künstler hat vor allem Frauen und nackte Frauenkörper in Szene gesetzt, oft im Freien, im Licht- und Schattenspiel laubüberwölbter Seeufer, stets zeitgemäß, also jugendstilhaft, impressionistisch, symbolistisch. Seine Gemälde bezaubern Liebhaber-Sammler seit Jahrzehnten - Traditionskunden, die die Auktionshäuser in Deutschland, aller Konzentration aufs margenreiche Wettgeschäft mit Nachkriegskünstlern und Zeitgenossen zum Trotz, immer noch rührend pflegen.

Womöglich hat Grisebach im Herbst 2017 mit dem Verkauf von Nach dem Bad III, gemalt im Kriegssommer 1914, eine Re-Renaissance von Putz-Gemälden eingeleitet. Die 156.000 Euro (inkl. Aufgeld) für zwei Frauen in einem Boot, die eine herrlich unverschwitzte Hochsommer-Erotik ausstrahlen, reichen zwar noch nicht heran an die 230.000 Euro, die Ketterer ...

