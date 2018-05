Die meisten Menschen, die vorhaben, in Aktien zu investieren, konzentrieren sich auf das Risiko einer übergroßen Volatilität. Je nachdem, ob wir in einem Bullen- oder einem Bärenmarkt sind, kann diese Volatilität - und irgendeine kurzfristige Schwankung einer Aktie - sich verstärken und damit große Freude bereiten oder großen Schaden anrichten. Einige Unternehmen sind jedoch viel weniger anfällig für die Launen der breiteren Marktbedingungen. Also haben wir drei Top-Investoren von Motley Fool gebeten, jeweils eine Aktie auszuwählen, die sich sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten gut entwickelt. Lies weiter, um zu erfahren, warum du Anheuser Busch InBev (WKN:A2ASUV), McDonalds (WKN:856958) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...