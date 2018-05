Scherze im Büro können Besprechungen auflockern und Einzelkämpfer zusammenschweißen. Doch wer allzu unbedacht witzelt, riskiert seine Reputation und vergiftet das Arbeitsklima. Wie Sie Pointen richtig setzen.

Eine Folie zur Datenschutzverordnung. Klick. Die nächste Folie zur Datenschutzverordnung. Klick. Noch eine Folie und noch eine, Klick, Klick. Und dann auf der nächsten Folie: die Referentin im Superheldenumhang. Dazu eine Sprechblase: "15 Minuten Pause!" Angelika Palermita lacht gerne, auch über sich selbst: "Wenn ich Mitarbeitern ein Schmunzeln auf die Lippen zaubern kann, ist das ein Beitrag zu einer humorvollen Arbeitsatmosphäre." Die 55-jährige Inhaberin der Zeitarbeitsfirma CMC Personal hält den ins Arbeitsleben eingestreuten Scherz für unverzichtbar: "So kann ich Stress besser bewältigen." Auch wenn sie sich dabei zuweilen selbst aufs Korn nimmt und sich als Superheldin in ihre Präsentation einbaut.

Je größer ihr Unternehmen wurde, desto ernster ging es auf dem Firmenflur zu, berichtet Palermita. Und weil sie die Lockerheit erhalten wollte, besuchte sie neulich ein Seminar beim Deutschen Institut für Humor. Dort lernte die Managerin, welche Späße zu ihrer Persönlichkeit passen und wie sie unangenehme Situationen auflockern kann. Ihr Fazit: "Lachen ist nicht nur im Privaten wichtig, sondern auch im Büro."Stimmt natürlich, einerseits. Humor ist eine wertgeschätzte Eigenschaft. Wer lustig ist, hat es leichter. Kommt gut an, bei Freunden, Verwandten, Chefs und Kollegen. Doch wahr ist andererseits auch: Wer allzu unbedacht witzelt, riskiert seine Reputation und vergiftet das Arbeitsklima.

Die Vorteile guter Stimmung sind inzwischen sogar wissenschaftlich bewiesen. Im Jahr 2012 veröffentlichte Jessica Mesmer-Magnus an der Universität von North Carolina eine Überblicksstudie. Dafür wertete die Managementforscherin 49 Untersuchungen zu den Auswirkungen von Humor am Arbeitsplatz aus. Das Ergebnis: Er fördert die Arbeitsleistung, steigert die Zufriedenheit und stärkt den Gruppenzusammenhalt. Heiterkeit erhöht die Aufmerksamkeit und reizt zur Aktivität. Frohsinn entfesselt die Kreativität, spornt das Gehirn zu besseren Denkleistungen und neuen Sichtweisen an. Und mehr noch: Gutgelaunte sind stressresistenter. Sie können produktiver mit Rückschlägen umgehen und lernen mehr aus Kritik.

Müssen Manager also bloß den Spaßvogel geben, damit sich die innerbetrieblichen Motivationsprobleme in Wohlgefallen auflösen? So einfach ist es dann doch nicht. Denn wahr ist auch: Humor im Job ist heikel, erst recht für eine Führungskraft. Wer sich im falschen Moment im Ton vergreift, verpestet die Atmosphäre. Wer vor versammelter Mannschaft Zoten reißt, vergiftet die Unternehmenskultur. Und wer stets ironisch auf ernst gemeinte Fragen antwortet, verunsichert seine Angestellten - und manchmal auch seine Aktionäre.

Mit Scherzen schaden

Tesla-Gründer Elon Musk zum Beispiel erlaubte sich vor fünf Wochen auf Twitter einen teuren Aprilscherz: Der schillernde Unternehmer bezeichnete seine eigene Firma als "völlig bankrott". Daraufhin brach der Aktienkurs um mehr als sechs Prozent ein.

Selbst mitreißende Rhetoriker können mit einem verhauenen Scherz großen Schaden anrichten. Und schon gar nicht reichen ein paar Kalauer, um Anteilseigner bei Laune zu halten, die Abteilung auf gemeinsame Ziele einzuschwören oder Streit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...