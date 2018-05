Puigdemonts Vertrauter könnte am Montag im zweiten Anlauf Regionalpräsident werden. Der Wahlverzicht einer Partei macht das wahrscheinlich.

In Katalonien hat eine kleine linke Separatistenpartei den Weg zur Wahl eines neuen Regionalpräsidenten frei gemacht. Die Abgeordneten der Partei CUP entschieden am Sonntag, der Abstimmung am Montag fernzubleiben.

Damit dürfte Quim Torra, der Vertraute von Ex-Separatistenführer Carles Puigdemont, auf die nötige Zahl der Stimmen kommen, um eine Regierung zu bilden und Neuwahlen abzuwenden. Bei dem zweiten ...

