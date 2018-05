Freiburg (ots) - Der SC Freiburg ist nicht abgestiegen. Klingt nach Normalität. Schließlich sind die Breisgauer erfahren darin, sich in der ersten Fußball-Bundesliga zu behaupten. Daran, dass sie wirtschaftlich überlegene Kontrahenten hinter sich lassen, hat man sich gewöhnt. Doch dieser Klassenerhalt ist etwas Besonderes. Selten waren die Widerstände, denen der Sportclub zu trotzen hatte, so groß. Die allgemeine Maßlosigkeit gerade auf dem internationalen Transfermarkt und das gleichzeitige Festhalten der Freiburger Verantwortlichen am Prinzip der wirtschaftlichen Vernunft verhinderten bereits vor der Saison nahezu alle Wunschtransfers. Verletzungen von Stammkräften reduzierten die Kaderqualität bedrohlich. Dennoch ist es dem Trainerteam um Christian Streich gelungen, eine konkurrenzfähige Mannschaft zu formen. Eine, die mit vergleichsweise schlichten spielerischen Mitteln, aber herausragender Mentalität selbst gegen Spitzenteams punktete. http://mehr.bz/bof8329



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Anselm Bußhoff Telefon: 07 61 - 4 96-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de