von Peter Jeggli, Gastautor für €uro am Sonntag Amazon und Zalando: zwei Unternehmen, die polarisieren. Was Onlineshopper in Verzückung versetzt, bereitet den Managern im Einzelhandel - ob online oder stationär - schlaflose Nächte. Beide Unternehmen besetzen sukzessive immer mehr Nischen und setzen damit einen Sektor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...