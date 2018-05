Der Apple-Chef kritisiert die wirtschaftliche Ungleichheit und Klimawandel-Leugner in den USA. Zu Facebooks Datenskandal findet er ebenfalls deutliche Worte.

Apple-Chef Tim Cook distanziert sich in einer Rede von seinen Kollegen in der Tech-Branche und sagt, dass Apple in Sachen Datenschutz einen anderen Weg gehe. Vor Universitäts-Absolventen nannte Cook in seiner Ansprache an der Duke University in Durham im US-Bundesstaat North Carolina keine Namen. Die Kommentare de bApple-CEO deuteten aber auf den Cambridge Analytica Datenskandal von Facebook hin, bei dem das Unternehmen unzulässigerweise Zugriff auf Daten von 87 Millionen Benutzerprofilen erhalten hatte.

"Wir lehnen den Gedanken ab, dass man nur dann das Beste aus der Technologie herausholen kann, wenn Nutzer ihr Recht auf Privatsphäre verlieren. Deshalb wählen wir einen anderen Weg: Wir wollen so wenig Daten wie möglich sammeln und sorgfältig und respektvoll sein, wenn sie (die Privatsphäre) in unserer Obhut ist. Weil uns bewusst ist, dass die Daten Ihnen gehören", sagte Cook am Sonntag.

Cook, der den Datenschutz bisher als Menschenrecht und bürgerliche Freiheit bezeichnet hat, scheute sich nicht vor seiner Kritik an Facebook. Als ...

