Die Sonne scheint und scheint und die Spargel sprießen nur so aus dem Boden. Daraus resultieren die momentan niedrigen Preise für Spargel, wie Großmarkt in Sendling. Jetzt. in einer Mitteilung schreibt. Bildquelle: Shutterstock.com Wie focus online diese Woche berichtete erreichen die Kilopreise für Spargel auf dem Großmarkt einen neuen Tiefenrekord. Je nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...