Glyphosatrückstände in Lebensmitteln seien kein Gesundheitsrisiko für Konsumenten: Zu diesem Schluss kommt der Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) in einem am 9. Mai veröffentlichten Bericht, so der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid. Bildquelle: Shutterstock.com Der Bundesamt hat im Auftrag des Bundesrates 243 Lebensmittelproben...

Den vollständigen Artikel lesen ...