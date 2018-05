Am 24. April organisierte Carrefour Polen eine Konferenz in dem Smak Kariery Centre, um seine "Food Transition"-Strategie (Lebensmittelreform) vorzustellen. Auf der Veranstaltung wurden die ersten "Erzeugerverträge" mit verschiedenen Erzeugern unterzeichnet - ein Meilenstein in der Geschichte des Einzelhändlers. Der ganze Tag war den Vertretern der...

Den vollständigen Artikel lesen ...