EU-Justizkommissarin Vera Jourová bemängelt die deutschen Regeln zum Umgang mit Whistleblowern. Sie fordert besseren Schutz für Hinweisgeber.

Vor ihrem Berlin-Besuch hat EU-Justizkommissarin Vera Jourová Kritik an den deutschen Regeln zum Umgang mit Whistleblowern geübt. Der Schutz für Hinweisgeber von Rechtsverstößen in Unternehmen oder öffentlichen Institutionen sei in Deutschland sehr begrenzt, sagte Jourová vor einem Treffen mit Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

"Es gibt weder klare Meldewege, noch gibt es ausreichenden Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen," sagte Jourová. Sie hoffe, dass Deutschland den Vorschlag der EU-Kommission unterstütze.

Als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...