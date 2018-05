"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum HSV-Abstieg:

"Wohl kaum ein Klub hat sich den Abgang von der großen Fußballbühne durch jahrelange Misswirtschaft und einen Machtkampf der Eitelkeiten hinter den Kulissen so verdient wie der einst so ruhmreiche HSV. In der festen Überzeugung, dass dieser Verein einfach in die erste Bundesliga gehöre, verpasste es der HSV, sich an die sich verändernden Verhältnisse in der Bundesliga anzupassen. Dass die größte Stadt in der Europäischen Union, die keine Hauptstadt ist, nun keinen Erstligaklub im Fußball mehr beheimatet und der HSV kleine Vereine aus Augsburg, Mainz oder Freiburg trotz der ungleich besseren wirtschaftlichen Voraussetzungen an sich vorbeiziehen lassen musste, zeigt das Ausmaß der Inkompetenz. Ändern könnte das nur ein radikaler Neustart; die Chance dazu bekommt der HSV nun in der zweiten Liga."/yyzz/DP/he

AXC0006 2018-05-14/05:35