"Wiesbadener Kurier" zu: CSU contra AfD:

"Ob der CSU Wortscharmützel mit der AfD also wirklich helfen, ist eher zu bezweifeln. Zumal sie im Bund und in Bayern in der Regierung ist. Stattdessen sollten sich die Nachfolger Strauß' wieder auf eine Politik besinnen, die modern ist, aber auch von der konservativen Kernklientel akzeptiert wird."/yyzz/DP/he

AXC0012 2018-05-14/05:35