"Volksstimme' zum Einreiseverbot von Hajo Seppelt:

"Der Fußballweltverband Fifa hat jedem Journalisten eine Akkreditierung und die Einreise für die WM in Russland garantiert. Doch Moskau hält sich nicht an Absprachen. Stattdessen verweigern die Russen dem Aufdecker des Doping-Systems lieber ein Visum. Haben sie also noch mehr zu verbergen? Fakt ist, dass der Kreml damit für ein Novum und einen weiteren politischen Streit gesorgt hat. Wichtig ist, dass sich Berlin mit aller Macht für ein Visum des ARD-Journalisten einsetzt. Auch der Deutsche Fußball-Bund, immerhin der Verband des amtierenden Weltmeisters, darf nicht schweigen und muss für die Pressefreiheit eintreten. Ein WM-Boykott durch Kanzlerin Merkel und andere hochrangige deutsche Vertreter wäre ein Zeichen, das Moskau wohl jedoch kaum interessieren wird. Die Pressefreiheit ist und bleibt in Russland ein angegriffenes Gut. Der Vorfall zeigt nur einmal mehr, in welche Länder die Fifa ihre Turniere gern vergibt."/yyzz/DP/he

