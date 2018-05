"Südkurier" zum Terrorismus:

"Wieder einmal reklamiert der IS einen Anschlag in einer europäischen Hauptstadt für sich. Ein Messerstecher hat Paris für einen Moment in Schrecken versetzt, dann starb er unter den Kugeln der Polizei. Die rasche Reaktion der Sicherheitskräfte zeigt, in welchem Maß die französischen Behörden inzwischen auf die Bedrohung eingestellt sind. Im Unterschied zu früheren Anschlägen gelingt es den Islamisten nicht mehr, die Gesellschaft ins Herz zu treffen. Auf die leichte Schulter lässt sich die Gefahr dennoch nicht nehmen. Wer Terror verbreiten will, braucht keine entführten Flugzeuge, keine Bomben, keine Sprengsätze. Ein Messer reicht - das wissen die Drahtzieher genau. Noch immer finden sie in Europas tristen Vorstädten genügend Verführbare, die bereit sind, für einen angeblichen Platz im Paradies ihr Leben zu opfern, weil sie im Hier und Jetzt keine erstrebenswerte Zukunft für sich sehen. Wenn man den Terror an der Wurzel bekämpfen will, muss man dort ansetzen."/yyzz/DP/he

