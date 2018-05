"Weser-Kurier" zu deutschen ESC-Erfolg:

"Die ESC-Teilnehmerländer mögen Deutschland am meisten, wenn unsere Nation ruhig, reflektiert, sinnlich, tiefgründig und multikulturell auftritt. Eben mal nicht tonangebend, fordernd, nassforsch wie sonst so oft im politischen Geschehen. So wie nun Michael Schulte mit der Hommage an seinen viel zu früh verstorbenen Vater. Eine, nein: seine tief gefühlte und bewegende Ballade, die er ohne Pomp im schwarzen Pulli präsentierte. Reduziert auf die Musik, den Text, den Inhalt, die Worte. So eroberte er die Herzen der Zuschauer. Und die der Internetgemeinde. Denn der Buxtehuder war ursprünglich ein Youtube-Star. Das zeigt, wo im Jahr 2018 Erfolgsgeschichten entstehen und ESC-Fans generiert werden. Nicht mehr allein im Radio und TV. Wer gewinnen will, muss multimedial punkten."/yyzz/DP/he

