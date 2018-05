"Kölner Stadt-Anzeiger' zum Katholikentag:

"Es war der zugleich engagierteste und entspannteste, fröhlichste und forderndste, politisch wachste und kirchlich entschiedenste Katholikentag seit langer Zeit. Ohne Zweifel haben die aktuellen Krisen den Imperativ "Suche Frieden" des Katholikentags intensiviert. In Münster haben die Christen gezeigt, dass Politik sie etwas angeht. Für einen Wohlfühl-Katholizismus sind die Zeiten zu ernst. Zu bewegt aber auch für eine Tiefkühl-Kirche, die ihr Heil in der Erstarrung sucht. Das Dringen auf eine höhere Betriebstemperatur - ob in der Ökumene oder bei der Öffnung der Weiheämter für Frauen - war in Münster allgegenwärtig."/yyzz/DP/he

