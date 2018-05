Beim Auto geht nichts ohne technische Formteile aus Gummi oder TPE. Sie dämpfen, isolieren, filtern, trennen, verbinden und dichten. Neue Materialmischungen und immer komplexere Formen führen zu einer ständig wachsenden Diversifizierung und Verbreitung dieser Werkstoffe. So vielfältig die Einsatzgebiete, so individuell sind die Anforderungen, die die elastischen Komponenten an die Produktion stellen, sagt Peter Radosai, der seit 2009 bei LWB Steinl für den Vertrieb in Europa verantwortlich ist: "Wir haben eine große Palette an Spritzsystemen, Schließeinheiten und darauf aufbauenden Spritzgießmaschinen als Standard- und Sonderlösungen realisiert, sodass wir für jedes Anforderungsprofil die passende Lösung bieten können." Neben Horizontal- und Vertikalmaschinen für die Herstellung von Gummiformteilen sind seit der Realisierung der ersten LWB-Gummispritzmaschine im Laufe von 50 Jahren auch Systeme für die Produktion von Formteilen aus thermoplastischen Elastomeren entstanden. Der Maschinenbauer deckt das komplette Spektrum von Low-Cost- bis High-End-Lösungen ab. Über zehn Jahre kam das Unternehmen mit nur zwei Steuerungsvarianten auf Basis bewährter B&R-Technik aus. "Auch wenn wir die Steuerung kontinuierlich weiterentwickelt haben und wir zuletzt bereits die vierte Generation ausliefern konnten, war es an der Zeit, einen deutlich größeren Innovationssprung zu wagen", sagt Radosai. Insbesondere schwebte den Verantwortlichen bei LWB als zentrale Neuerung eine Bedienung und Usability vor, die sich an der von modernen Smartphones orientiert und eine Revolution im Bereich der Gummispritzmaschinen darstellen sollte.

Usability und Bedienphilosophie wie beim Smartphone

"Wir sehen einfach immer häufiger, dass Anwender die Maschinen ganz spontan mit Wisch- und Zieh-Bewegungen bedienen wollen, so wie sie es von ihren Smartphones oder Tablets gewohnt sind", berichtet Radosai. "Gleichzeitig wachsen die Erwartungen im Hinblick auf höhere Reaktionsgeschwindigkeiten, neue Regelungsalgorithmen, umfangreiche Prozessüberwachungs- und Datenerfassungsmöglichkeiten, tiefergreifende ...

