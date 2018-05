Für viele Investoren scheint das "Goldlöckchen"-Szenario an den Börsen zurückgekehrt zu sein. Das ist ein Umfeld niedriger Inflation, in dem die Aktienkurse steigen. Nachdem die am Donnerstag vorgelegten Daten zur US-Inflation im Monatsvergleich ein bisschen weniger gestiegen waren als erwartet, sind die Zinsen für zehnjährige US-Anleihen gesunken und haben den Dollar gegenüber dem Euro deutlich ...

