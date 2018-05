Moneycab.com: Herr Fischer, das Geschäft von Oerlikon floriert. Im 1. Quartal konnte der Umsatz um 35,7 % auf 813 Mio. Franken gesteigert werden, der Bestellungseingang liegt sogar 37,8 % über dem Vorjahreswert. Wie erklärt sich das starke Wachstum?

Roland Fischer: Das gute Ergebnis im 1. Quartal führe ich auf unsere Strategie zurück. Bei Oerlikon konzentrieren wir uns auf die Stärkung unserer Kernbereiche und führen das Geschäft mit einer strikten Kostendisziplin. Das Geschäft mit Oberflächenlösungen bauen wir zusätzlich zum organischen Wachstum mit gezielten Technologieakquisitionen kontinuierlich aus. Im Segment Manmade Fibers haben wir unsere Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit bei Chemiefasern im chinesischen Markt für Filamentanlagen verbessert. Aber auch die Märkte Indien, Türkei und die USA verzeichneten eine gute Entwicklung. Darüber hinaus konnten wir mit den Systemen für Stapelfasern, Texturierung und Teppichgarn weiter zulegen. Das Segment Drive Systems realisierte dank der Neupositionierung des Produktportfolios und einer stärkeren Marktfokussierung nach Abschluss der Restrukturierungsmassnahmen einen erfolgreichen Turnaround. Das Segment erzielte ein gutes Wachstum und konnte die Profitabilität weiter verbessern.

Besonders stark wuchsen Umsatz und Profitabilität im Segment Manmade Fibers (Chemiefasern). Massgeblich dazu beigetragen hat das Geschäft mit Filamentanlagen in China, wo Oerlikon zwei Grossaufträge im Wert von über 500 Mio. Franken erhalten hat. Was gab den Ausschlag zugunsten der Chemiefaserlösungen von Oerlikon?

Als Weltmarktführer bei Systemen zur Chemiefaserherstellung sind wir das einzige Unternehmen, das komplette Produktionslösungen aus einer Hand anbieten kann - von der Schmelze bis zu Garnen, Fasern und Vliesstoffen. Mit unseren Anlagen können unsere Kunden die Produktionskosten weiter senken bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Qualität. Weitere wichtige Faktoren sind ein niedriger Energieverbrauch und der geringe Platzbedarf der Produktionsanlagen. Als Technologieführer und Partner mit langjährigen Kundenbeziehungen haben wir diese Bedürfnisse in den neusten Generationen von Produktionssystemen entsprechend berücksichtigt.

Wie lief es in Indien, in der Türkei oder in Südamerika, wo das Geschäft zuletzt stark ausgebaut wurde?

Ein wichtiges Element der Strategie des Segments Manmade Fibers besteht in der regionalen Diversifizierung des Geschäfts ausserhalb von China. Das ist uns 2017 gut gelungen. Indien trug im letzten Jahr 15 % zum Segmentumsatz bei und generierte auch im 1. Quartal einen substantiellen Bestellungseingang. Die indische Textilindustrie stellt für das Segment Manmade Fibers einen attraktiven Wachstumsmarkt dar. Oerlikon ist in diesem Markt gut positioniert und wir sind davon überzeugt, dass Indien in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen wird. Auch in der Türkei verzeichneten wir 2017 eine anhaltend gute Nachfrage. Insbesondere nach Systemen für Filamente, Stapelfasern und Teppichgarne.

Vor einem Jahr waren Sie bei der Einschätzung bezüglich der Erholung des Filamentgeschäfts noch recht zurückhaltend. Was hat sich in der Zwischenzeit getan?

Im Segment Manmade Fibers trat nach zwei schwierigen Jahren 2017 eine deutliche Trendwende bei der Marktnachfrage ein. Die wichtigsten Hersteller nutzten die Zeit der Marktschwäche zur Konsolidierung. Heute investiert insbesondere ...

