In der letzten Börsenwoche waren die Börsen-Bullen deutlich am Drücker. Schon am Montag zeigte sich die Stärke mit deutlich steigenden Kursen. Und auch im weiteren Wochenverlauf war die Dynamik immer wieder auf der Oberseite zu finden. Sogar bei negativen Börsenwetter konnten die Kurse neue Wochenhochs erklimmen. Gleich am Montag zeigten die Bullen ihre Power, als sie bei nur leicht positivem Wettermomentum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...