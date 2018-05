Die europakritischen Parteien Lega und Fünf Sterne suchen nach einer Einigung über eine Regierung. Heute wollen sie Ergebnisse präsentieren.

In Italien machen die Gespräche zwischen der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsextremen Lega Fortschritte. "Es war ein sehr produktiver Tag", sagte der Chef der Fünf-Sterne, Luigi Di Maio am Sonntag. Eigentlich wollten sich die beiden Parteien am Sonntag schon einig sein, nun soll heute ein Ergebnis präsentiert werden.

Di Maio und der Chef der Lega, Matteo Salvini sagten am Sonntag, sie seien bei den Plänen zu Steuerkürzungen, dem Ausbau der Sozialleistungen und der Einwanderung vorangekommen. Doch beim wichtigsten Posten hakte es noch immer.

"Es wird Geschichte geschrieben, und das braucht natürlich ein wenig Zeit", sagte Luigi Di Maio am Sonntag. Über Namen habe man aber noch nicht gesprochen.

Ein Insider aus der Fünf-Sterne-Bewegung

