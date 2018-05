Die Deutsche Pfandbriefbank ist dank deutlich gesunkener Refinanzierungskosten gut in das laufende Jahr gestartet. Der Gewinn sei um knapp drei Prozent auf 39 Millionen Euro gestiegen, teilte die im MDax notierte Bank am Montag in München mit. Damit konnte die Bank den Gewinn im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres steigern, obwohl sie damals von einem Verkauf von nicht mehr zum Kerngeschäft zählenden Bereichen profitiert hatte. Experten hatten mit einem leichten Gewinnrückgang gerechnet.

Hauptgrund für das Gewinnplus war ein starker Anstieg des Überschusses im Zinsgeschäft. Hier profitierte die Konkurrentin der Aareal Bank unter anderem von niedrigeren Zinsaufwendungen bei der Refinanzierung. Zudem konnte die Bank einen Teil ihrer bisher getroffenen Vorsorge für mögliche Kreditausfälle auflösen, und die Verwaltungsaufwendungen gingen leicht zurück./zb/stw

ISIN DE0005408116 DE0008019001

AXC0053 2018-05-14/07:40