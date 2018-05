Wegen eines Streiks bei der Lufthansa-Tocher Brussels Airlines sind am Montag vier Flüge von Berlin nach Brüssel annulliert. Nach Angaben einer Flughafensprecherin waren die Verbindungen um 11.35 Uhr, 18.45 Uhr und 20.30 Uhr betroffen, außerdem fand ein Flug um 6.45 Uhr nicht statt. Zu einem größeren Andrang von wartenden Fluggästen sei es aber zunächst nicht gekommen. Eine Maschine sollte wie geplant um 8.30 Uhr starten.

Die Piloten von Brussels Airlines hatten am vergangenen Mittwoch angekündigt, ihre Arbeit am 14.05. und am 16.05. niederzulegen. Als Grund nannte die Gewerkschaft höhere Gehaltsforderungen und unsichere Arbeitsbedingungen. Man verlange Klarheit von der deutschen Mutter über die Zukunftspläne für die Airline. Lufthansa hatte Brussels Airlines erst Anfang 2017 übernommen./fcg/DP/zb

