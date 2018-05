TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen zu Wochenbeginn die positiven Vorzeichen. Selbst die Börse im malaysischen Kuala Lumpur hat sich nach anfänglich deutlichen Verlusten in positives Terrain vorgearbeitet. Der Leitindex KLCI liegt 0,5 Prozent im Plus. Nach dem überraschenden Wahlsieg der Opposition am Mittwoch vergangener Woche war der malaysische Aktienmarkt geschlossen geblieben. Beobachter hatten mit Kursturbulenzen nach der Wiederaufnahme des Handels gerechnet. Hinter den Käufen am Montag stünden vorwiegend staatliche einheimische Fonds, heißt es.

Gesucht sind in Kuala Lumpur Aktien konsumnaher Unternehmen, die von Spekulationen auf Wirtschaftsstimuli profitieren. Die neue Regierung hat unter anderem versprochen, die Steuer auf Waren und Dienstleistungen abzuschaffen, die Subventionen auf Kraftstoffe zu erhöhen und die Mindestlöhne anzuheben. Dass die Ratingagentur Moody's die Wahlversprechen als potenziell negativ für die Bonität des Landes ansieht, stört die Anleger zunächst nicht.

Zu den wenigen Verlierern in der Region gehört die Börse in Jakarta, wo die Kurse im Schnitt 0,9 Prozent abgeben. Dort belasten die Terroranschläge auf drei Kirchen vom Wochenende.

In Tokio gewinnt der Nikkei-225-Index derweil 0,4 Prozent auf 22.861 Punkte. In China legt der Schanghai-Composite-Index um 0,6 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rückt um 1,2 Prozent vor. Marktteilnehmer verweisen auf die bevorstehende Bekanntgabe der MSCI-Indexüberprüfung. Dabei geht es auch um die Aufnahme chinesischer A-Aktien in die globalen MSCI-Indizes.

Trump-Aussagen zu ZTE stützen in China

Zur positiven Stimmung in China trage ebenfalls bei, dass US-Präsident Donald Trump sich für den von US-Strafmaßnahmen betroffenen chinesischen Telekommunikationsriesen ZTE verwenden will. ZTE hatte zuletzt mitgeteilt, es habe seinen Betrieb weitgehend einstellen müssen, nachdem Washington die Zulieferung wichtiger US-Technologien an das chinesische Unternehmen untersagt hatte. Hintergrund waren Verstöße des Unternehmens gegen Iran- und Nordkorea-Sanktionen.

Unter den Einzelwerten gewinnen Shiseido in Tokio über 15 Prozent, nachdem der Kosmetikhersteller mit seinen Geschäftszahlen überzeugt hat. Für die Aktie der Billigfluggesellschaft Air Asia geht es in Kuala Lumpur um 4 Prozent nach unten. CEO und Mitgründer des Unternehmens Tony Fernandes hat nach Meinung der Analysten von CIMB mit seiner Unterstützung der bisherigen Regierung aufs falsche Pferd gesetzt. CIMB stuft die Aktie auf Hold zurück. Die Gesellschaft dürfte überdies in Indonesien und auf den Philippinen wegen der Schwäche der dortigen Währungen und wegen des höheren Ölpreises rote Zahlen schreiben, erwarten die Analysten.

Die Ölpreise kommen nach ihrem jüngsten Anstieg am Montag etwas zurück. Brent ermäßigt sich um 0,5 Prozent auf 76,71 Dollar je Barrel, nachdem das Unternehmen Baker Hughes, ein Ausrüster der Erdölindustrie, am Freitag eine Zunahme der "aktiven" Förderanlagen in den USA gemeldet hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.133,40 +0,28% +1,13% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.861,36 +0,45% +0,42% 08:00 Kospi (Seoul) 2.476,45 -0,05% +0,36% 08:00 Schanghai-Comp. 3.180,68 +0,55% k.A. 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 31.504,06 +1,23% +3,05% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.561,38 -0,25% +3,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.854,52 +0,43% +2,77% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr. 10.15 % YTD EUR/USD 1,1957 +0,1% 1,1947 1,1957 -0,5% EUR/JPY 130,79 +0,1% 130,62 130,79 -3,3% EUR/GBP 0,8817 -0,1% 0,8822 0,8817 -0,8% GBP/USD 1,3561 +0,1% 1,3542 1,3561 +0,3% USD/JPY 109,39 +0,1% 109,30 109,39 -2,9% USD/KRW 1067,96 +0,2% 1067,96 1067,96 k.A. USD/CNY 6,3341 -0,2% 6,3341 6,3341 -2,7% USD/CNH 6,3329 -0,0% 6,3336 6,3329 k.A. USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8496 7,8498 k.A. AUD/USD 0,7551 +0,1% 0,7545 0,7551 k.A. NZD/USD 0,6955 -0,1% 0,6964 0,6955 k.A. Bitcoin BTC/USD 8.410,94 -3,7% 8.734,81 8.410,94 -38,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,49 70,70 -0,3% -0,21 +17,4% Brent/ICE 76,74 77,12 -0,5% -0,38 +17,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.320,37 1.318,35 +0,2% +2,02 k.A. Silber (Spot) 16,72 16,66 +0,4% +0,06 -1,3% Platin (Spot) 924,55 922,60 +0,2% +1,95 k.A. Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,2% +0,01 -6,4% ===

