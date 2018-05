Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analystin Rebekah Harper rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass der Chemie- und Pharmakonzern im Zuge der Zahlenvorlage erstmals messbare Finanzziele für das Gesamtjahr veröffentlichen wird, die wegen von ihr erwarteter Änderungen in der Betrachtungsweise für Verwirrung sorgen könnten. Mit Blick auf das Jahr 2019 sieht die Expertin weiterhin Unsicherheiten./tih/he Datum der Analyse: 11.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0090 2018-05-11/21:03

ISIN: DE0006599905