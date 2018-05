TAGESTHEMA

Die Parteichefs der rechtsextremen Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), Matteo Salvini und Luigi Di Maio, haben Italiens Staatschef Sergio Mattarella laut italienischen Medien über den erfolgreichen Ausgang ihrer Gespräche über eine Regierungsbildung informiert. Di Maio habe ein kurzes Telefonat mit dem Generalsekretär des Präsidenten geführt, berichtete die Nachrichtenagentur AGI. Darin habe er mitgeteilt, dass Salvini und er dem Präsidenten am Montag in Rom ihr Regierungsprogramm und ihren Kandidaten für das Amt des Regierungschefs vorstellen könnten. Bereits am Samstag war verlautet, dass die beiden Parteivorsitzenden eine Grundsatzeinigung über ein gemeinsames Regierungsprogramm erzielt haben. Laut italienischen Medien sollen sie sich in rund 20 Themenbereichen verständigt haben. Zur Frage, wer ihre Koalition als Regierungschef führen soll, äußerten sich die beiden Verhandlungsführer zurückhaltend. Den Posten werde "ein Politiker und kein Technokrat" übernehmen, sagte Di Maio lediglich. Italienischen Medien zufolge soll jemand Ministerpräsident werden, der weder der Lega noch der Fünf-Sterne-Bewegung angehört.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q18 ggVj Zahl 1Q17 Operative Erträge k.A. -- -- 98 Zinsüberschuss 114 +11% 3 103 Verwaltungsaufwand 51 +2% 2 50 Ergebnis vor Steuern 45 -4% 4 47 Ergebnis nach Steuern 35 -8% 3 38 Ergebnis je Aktie 0,28 -- 2 0,28

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 1Q

08:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q

08:30 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

09:30 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q

13:15 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q

Oldenbg. Landesbank: 0,25 EUR

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.739,00 0,35 Nikkei-225 22.853,14 0,42 Schanghai-Composite 3.180,80 0,55 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.001,24 -0,17 DAX-Future 12.998,00 -0,30 XDAX 12.996,56 -0,30 MDAX 26.699,86 -0,16 TecDAX 2.779,50 -0,28 EuroStoxx50 3.565,52 -0,12 Stoxx50 3.132,46 -0,04 Dow-Jones 24.831,17 0,37 S&P-500-Index 2.727,72 0,17 Nasdaq-Comp. 7.402,88 -0,03 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,92 +2

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03 Deutschland 10 Jahre 0,56 0,56 0,13 USA 2 Jahre 2,54 2,53 0,64 USA 10 Jahre 2,96 2,97 0,55 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,05 0,04 0,00

AUSBLICK: Mit steigenden Kursen an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Montag. Der DAX wird am frühen Morgen bei 13.060 Punkten indiziert und damit so hoch wie zuletzt Anfang Februar. Händler verweisen auf günstige Vorlagen aus Asien, aber auch auf die sich abzeichnende Regierungsbildung in Italien: "Damit scheint sich ein politisches Risiko aufzulösen, und damit könnte wieder Geld in die Eurozone zurückfließen", sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings legt auch der Euro wieder etwas zu, was die Börsen im Verlauf eher bremsen könnte. "Insgesamt wird die Luft dünner", so der Marktteilnehmer. Die globalen geopolitischen Risiken blieben. "Und mit den zuletzt eher schwächeren Konjunkturindikatoren sind die Märkte anfällig für Rückschläge", sagt er. Zwar stützten die etwas zurückgekommenen Ölpreise am Morgen die Stimmung ebenfalls etwas, aber über den Tag hinaus sei keine Trendwende beim Öl erkennbar. Aus technischer Sicht werde der DAX vom Aufwärtstrend bei knapp 12.700 Punkten unterstützt. Auf Widerstand treffe er Richtung 13.500 Punkte.

RÜCKBLICK: Knapp behauptet - Zum Wochenende haben Europas Börsen ein wenig Luft abgelassen. Die Nachrichtenlage war dünn, die Berichtssaison kochte auf kleiner Flamme. Etwas belastend wirkte der weiter anziehende Euro. Die Mailänder Börse erholte sich mit Aufschlägen von 0,4 Prozent, nachdem es dort wegen der politischen Unsicherheit und einem drohenden euroskeptischen Regierungsbündnis zuletzt deutlicher abwärts gegangen war. Die Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena hat ermutigende Zahlen vorgelegt. An der Börse wurde das mit einem Kurssprung von 17,6 Prozent quittiert. Wie ein Befreiungsschlag wirkte, dass die Schweizer Sika und Saint-Gobain ihren lange schwelenden Übernahmestreit beendet haben. Sika verteuerten sich um 8,3 Prozent und für Saint-Gobain ging es um 2,7 Prozent nach oben. Gut kam der Geschäftsbericht von Arcelormittal an, die Aktie stieg um 2,2 Prozent. Für die Aktie von Zoopla ging es an der Londoner Börse nach einem Übernahmegebot durch Silver Lake um 30,6 Prozent auf 490 Pence nach oben. Negativ für Roche, die 1,7 Prozent verloren, wirkte eine enttäuschend verlaufene Studie. "Die Erwartungen waren nach einem vorübergehenden Einstellungsstopp in einer früheren Studie bereits gedämpft", relativierte ein Marktteilnehmer den Neuigkeitsgehalt der Meldung.

Knapp behauptet - Für das Lufthansa-Papier ging es nach Bekanntgabe der Verkehrszahlen kräftig um 3,4 Prozent nach oben. Nachdem bei Talanx die Bruttoprämien im Auftaktquartal überzeugt haben, hat der Versicherer den Ausblick für die Prämien leicht nach oben genommen. Den Ausblick für den 2018er Gewinn bestätigte Talanx aber nur. Das sorgte für etwas Enttäuschung. Talanx verbilligten sich um 2,3 Prozent. Gute Zahlen von Arcelormittal stützten die Stimmung für Stahlwerte am deutschen Markt: Für Thyssenkruppp ging es 1,4 Prozent nach oben, Salzgitter gewannen 0,5 Prozent. Ströer verloren 2,8 Prozent, nachdem die Commerzbank die Einstufung für das Papier gesenkt hatte. Hamburger Hafen gaben 2,2 Prozent nach: hier hatte Alphavalue laut Händlern die Einstufung gesenkt. Aus Zeichnersicht erfreulich fiel der Börsengang von Nfon aus. Zum Handelsende wurde das Papier des Anbieters von Cloud-Telefonsystemen mit 13,26 Euro um 10,5 Prozent über dem Emissionskurs gehandelt.

Von einem ruhigen Wochenausklang im nachbörslichen Handel sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Im Fokus stand die Aktie von Centrotec, die 6,5 Prozent höher getaxt wurde. Das Unternehmen plant den Rückkauf von bis zu 1,76 Millionen Aktien.

Etwas fester - Mit nunmehr sieben Handelstagen im Plus verzeichnete der Dow-Jones-Index die längste Gewinnstrecke in diesem Jahr. Angetrieben wurde der Markt vor allem von den Pharmawerten, die nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur Eindämmung von Preiserhöhungen deutlich zulegten. Dazu kamen weiter die überraschend niedrigen Inflationsdaten vom Vortag. Die Entwicklung wurde am Freitag durch die schwächeren Importpreise untermauert. Dagegen traten die geopolitischen Sorgen rund um die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA in den Hintergrund. Für die Pharmawerte ging es deutlich nach oben. Viele Einzelheiten seien unklar geblieben, hieß es mit Blick auf die Trump-Aussagen. Im Vorfeld hatte es Sorgen hinsichtlich harter Maßnahmen seitens der US-Regierung gegeben. Der Pharma-Subindex im S&P-500 legte um 1,7 Prozent zu. Die Aktie von Merck & Co gewann 2,8 Prozent, CVS Health legten um 3,2 Prozent zu und Express Scripts stiegen um 2,6 Prozent. Nvidia büßten trotz guter Quartalszahlen 2,2 Prozent ein. Hier wurde auf verstärkte Gewinnmitnahmen verwiesen. Wenig Bewegung gab es am Anleihemarkt, wo die Notierungen leicht nachgaben. Die Rendite der zehnjährigen US-Titel verbesserte sich um 0,7 Basispunkte auf 2,97 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.17 Uhr EUR/USD 1,1958 +0,1% 1,1947 1,1939 EUR/JPY 130,81 +0,1% 130,62 130,62 EUR/CHF 1,1955 +0,1% 1,1947 1,1944 GBP/EUR 1,1342 -0,0% 1,1418 1,1338 USD/JPY 109,38 +0,1% 109,30 109,40 GBP/USD 1,3563 +0,2% 1,3542 1,3537 Bitcoin BTC/USD 8.406,89 -3,8% 8.734,81 8.648,61

Der Euro zeigt sich am Morgen etwas befestigt, doch bleibt sein Aufwärtspotenzial begrenzt, wie technische Analysten der ING vermuten. Sie rechnen damit, dass die Gemeinschaftswährung in den Unterstützungsbereich bei 1,1715 bis 1,1620 Dollar fallen könnte. Danach allerdings könnte der Euro zu einer größeren und nachhaltigen Rally ansetzen, so die ING.

Am Freitag hatte der Dollar die Verschnaufpause vom Vortag ausgeweitet, als er wegen niedriger US-Teuerungsdaten unter Druck gekommen war. Der Euro rückte im Gegenzug in der Spitze bis auf 1,1969 Dollar vor. Im späten US-Handel notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1943 Dollar. Marktteilnehmer bezweifeln jedoch, dass die Schwächephase des Greenback längere Zeit anhält. Vor dem Hintergrund des weiter steigenden Zinsniveaus in den USA dürfte die US-Devise auch weiterhin auf Interesse stoßen.

