Der Cloud-Speicher-Pionier Dropbox (WKN:A2JW48) hat gestern nach einem erfolgreichen Börsengang im März den ersten Ergebnisbericht als öffentlich gehandeltes Unternehmen veröffentlicht. Gleichzeitig fand eine Privatplatzierung bei salesforce.com statt. Bei den beiden Transaktionen konnte Dropbox einen Bruttoerlös von insgesamt 776,7 Millionen US-Dollar erzielen, der sich bei zunehmendem Wettbewerb als nützlich erweisen wird. Zusätzlich wurden alle Optionen zum Erwerb weiterer Aktien gezogen, was weitere 108,4 Millionen US-Dollar einbrachte, obwohl dieses Geld in der Bilanz des ersten Quartals nicht enthalten ist, da diese Transaktion im April stattfand. Hier ist, was die Investoren wissen müssen. Dropbox hat mehr zahlende Nutzer als erwartet dazugewonnen Der Gesamtumsatz ...

