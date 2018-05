Noch nie zuvor war die Welt so vernetzt wie heute: Dieser enorme Wandel führt zu ungeahnten Möglichkeiten, nicht nur für den einzelnen Konsumenten, sondern auch für Unternehmen. Die vierte industrielle Revolution gilt als Innovationstreiber der Wirtschaft und zwingt die Industrie zum Umdenken. Kein Wunder also, dass Industrie 4.0 immer konkretere Formen annimmt. Linienübergreifende Softwarelösungen lassen die Ziele von Smart Factory, Lean Production und Losgröße 1 zunehmend Realität werden. Doch Smart Production setzt auf cyberphysikalischen Systemen auf, bei denen die zu fertigenden Produkte mit den Fertigungsmaschinen interagieren. Wie bringt man demnach Leiterplatten und eine SMT-Fertigungslinie dazu, die relevanten Prozessdaten bidirektional in Echtzeit auszutauschen?

Traceability nicht nur an der Fertigungslinie

Linienübergreifende Lösungen sollen helfen, Flaschenhälse in der elektronischen Baugruppenfertigung zu identifizieren, Fehler zu vermeiden und zu informieren, ob der Zieldurchsatz erreicht wird. Die intelligente Fabrik der Zukunft setzt fließende Produktionsprozesse voraus. Dies erfordert von jedem Akteur entlang der Fertigungs-Wertschöpfungskette einen gewissen Grad an Wandlungsfähigkeit, was letztlich in Ressourceneffizienz und Ergonomie münden soll. Demnach hilft eine lückenlose Traceability, die Prozesse zu optimieren.

Doch den im RFID-Konsortium gebündelten Unternehmen (derzeit elf Firmen) geht das noch nicht weit genug. Zwar haben etablierte Identifikations- und Kennzeichnungstechnologien in der Produktion wie Barecodes, Dot-Matrix-Code oder Laserbeschriftung durchaus ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...